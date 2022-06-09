Инсайдер считает, что такой вариант разработан и может появиться.

Интерес к следующему поколению видеокарт непрерывно подогревают различные инсайдеры. Вспоминается мем «Что ты такое», когда в сети снова и снова появляются слухи об энергопотреблении различных моделей и их производительности, так флагманским решениям приписывают TDP в диапазоне 400…600 Вт. Какое же потребуется охлаждение, чтобы отвести это количество тепла. Инсайдеры отмечали, что производители всё чаще будут использовать гибридные системы, воздушное охлаждение продолжат применять, но оно станет ещё больше. В сети уже засветилась предполагаемая эталонная система охлаждения одной из видеокарт NVIDIA, она схожа с текущими решениями, но массивнее и имеет ряд доработок. Теперь сообщается, что компания работает над эталонным кулером с тремя вентиляторами.

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Информация снова исходит от инсайдера kopite7kimi, передаёт VideoCardz, кулер с тремя вентиляторами якобы разработан для эталонных плат флагманских видеокарт с графическим процессором AD102. Но это не значит, что такой вариант будут использовать в серии, возможно, он появится позже, когда компания выпустит обновлённые и ещё более производительные варианты. Ресурс отмечает, что слухи о трёхвентиляторном кулере ходили ещё перед выходом видеокарт текущего поколения, но он так и не появился, вполне вероятно, что это просто инженерный образец для внутренних испытаний.

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В отличие от AMD, компания ещё никогда не использовала для своих эталонных моделей систему охлаждения с тремя вентиляторами или жидкостными контурами, но всё может измениться, если NVIDIA действительно планирует выпустить эталонный вариант мощностью 600 Вт.