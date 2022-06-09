В список вошли 28 вариантов из разных серий.

Новая платформа AMD AM5 совместима с системами охлаждения AM4, что уже официально подтверждено компанией AMD. Таким образом, хоть на чём-то при сборке новой системы можно будет сэкономить, конечно, если имеющаяся система обладает достаточной производительностью. TDP новых процессоров подрастёт и это нужно учитывать, как и то, что всегда можно столкнуться с нюансами, поэтому официальное подтверждение совместимости охлаждения от каждого конкретного производителя не будет лишним. Накануне ASUS перечислила все совместимые с AM5 системы жидкостного охлаждения класса All-in-One (AIO).

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Список довольно большой, в нём присутствуют 28 вариантов из разных серий: ROG Ryujin, ROG Ryuo, ROG Strix LC и TUF Gaming LC. Все эти модели будут полностью совместимы с сокетом AM5 (LGA 1718), заявляет компания, отмечая, что для установки систем из серии TUF Gaming LC подойдёт существующий монтажный комплект, в случае с остальными сериями установка будет осуществляться с помощью монтажного комплекта, предназначенного для сокета AM5.