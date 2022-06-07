Примерно за месяц функция позволила сэкономить 273 петабайт памяти!

Спящий режим для вкладок — довольно востребованная функция, которая реализована в большинстве современных браузеров. Если та или иная вкладка длительно не используется, она переводится в спящий режим, ресурсы выгружаются, что позволяет освободить оперативную память, снизить нагрузку на систему в целом, продлить время автономной работы портативным устройствам и ноутбукам. Спящие вкладки представлены и в Microsoft Edge, недавно компания улучшила эту функцию и теперь она позволяет экономить на 8% больше оперативной памяти. Относительные значения не так информативны, но накануне разработчики назвали конкретные цифры.

реклама

Команда Microsoft Edge Dev поделилась статистикой на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ), передаёт ресурс gHacks, примерно за месяц работы функция перевела в режим сна 6 миллиардов вкладок и позволила сэкономить 273,7 петабайт памяти. Впечатляет, особенно с учётом того, что по умолчанию вкладки выгружаются только через два часа простоя.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В переводе на одну вкладку получается экономия около 39 МБ, на первый взгляд не так много, но только если работать с парой вкладок, если же приходится держать открытыми несколько десятков, а такое в работе иногда случается, то общая экономия памяти может быть значительной. Особенно функция актуальна для устройств с не самым большим объёмом оперативной памяти, на удивление, в настоящее время не редки конфигурации компьютеров и ноутбуков даже с 4 ГБ ОЗУ.