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Видеокарты Radeon RX 7000 заметили в калькуляторе блоков питания Seasonic
В базе данных появились три модели.
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В этом году компания AMD кроме новой платформы AM5 и новых процессоров Ryzen 7000 (Raphael) должна представить и новую серию графических ускорителей Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3. Точные сроки появления видеокарт неизвестны, на прошедшей выставке Computex 2022 компания обошла их стороной, не представив каких-либо подробностей, а инсайдеры в своих предсказаниях периодически меняют предполагаемые сроки запуска линейки. Так или иначе, ждать новую серию осталось не так долго и на это лишний раз может указывать появление моделей Radeon RX 7000 в приложении для расчёта мощности блоков питания компании Seasonic.

Источник: Seasonic

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В калькуляторе Wattage Calculator обнаружили три новые модели AMD: Radeon RX 7900 XT, RX 7800 XT и RX 7700 XT. Возможно, это просто временные заполнители, которые ни о чём не говорят, а возможно, компания уже что-то знает о будущей серии видеокарт и подготавливается к её появлению на рынке, постепенно заполняя базу данных. Если в приложении выбрать только видеокарту, то для RX 7900 XT рекомендуются блоки питания мощностью от 750 Вт, а в паре с 8-ядерным процессором Ryzen — от 850 Вт. Для RX 7800 XT требования те же, а для RX 7700 XT на 100 Вт меньше, пишет VideoCardz, отмечая, что рекомендации аналогичны текущему поколению видеокарт, а значит высока вероятность, что это просто заполнители.

Источник:
VideoCardz
Seasonic
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#amd #видеокарты #amd radeon #seasonic
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