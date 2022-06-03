В Японии новинка ожидается осенью.

Сегодня во время прямой трансляции Sega анонсировала в Японии новую ретро консоль в миниатюрном исполнении — это Mega Drive Mini 2. Ретро консоли довольно популярны у возрастных любителей игр, знакомых ещё с оригинальными версиями, да и новое поколение зачастую не прочь познакомиться с игровой индустрией того времени. Не так давно Sega выпустила первую версию Mega Drive Mini с набором из 42 игр, в продаже консоль появилась в 2019 году, новая версия Mega Drive Mini 2 предложит уже 50 игр c поддержкой Sega Mega CD.

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На данный момент Sega Mega Drive Mini 2 анонсирована только для японского рынка, стоит ли ожидать запуск в других регионах, на данный момент не уточняется. В Японии же консоль ожидается только в середине осени, продажи запланированы на 27 октября, стоимость устройства составляет около 10000 японских иен или примерно 77 долларов США. Среди подтверждённых игр Sonic CD, Mansion of Hidden Souls, Virtua Racing, порт Fantasy Zone и другие проекты, отмечает VGC.

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