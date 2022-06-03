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Появились характеристики первого внутреннего M.2 SSD от ASUS — скорости до 7000 МБ/с и DDR4 буфер
Модель присоединяется к ассортименту продуктов бренда Republic of Gamers, заявлена совместимость с PlayStation 5.
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Компания ASUS возвращается на рынок внутренних твердотельных накопителей, расширяя ассортимент своего геймерского бренда Republic of Gamers скоростным M.2 NVMe накопителем ROG Strix SQ7. Не так давно анонс новинки обсуждали в сети, теперь модель появилась на сайте производителя со всеми основными техническими характеристиками — компания использует производительный и быстрый контроллер Phison E18, DDR4 DRAM-буфер, SLC-кэш и флэш-память 3D TLC NAND, по мнению TechPowerUp, это 176-слойная флэш-паять производства Micron, ASUS производителя не уточняет.

Источник: ASUS ROG

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Накопитель работает с интерфейсом PCIe Gen4x4, на данный момент из скоростных характеристик указаны скорости последовательного чтения и записи, они достигают 7000 МБ/с и 6000 МБ/с соответственно. Поддерживается технология кодирования с исправлением ошибок LDPC, также накопитель совместим с рядом технологий защиты данных, включая набор спецификаций TCG Opal, IEEE 1667 и AES 256-бит. Для диагностики предлагается фирменная утилита ROG SSD Dashboard и доступ к ряду других программных продуктов. Накопитель совместим не только с настольными ПК, но и с игровой консолью PlayStation 5. Судя по всему, накопитель появится в единственной версии объёмом 1 ТБ. Сроки доступности и стоимость пока неизвестны.

Источник:
ASUS ROG
TechPowerUp
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#asus #твердотельные накопители #asus rog
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