Модель присоединяется к ассортименту продуктов бренда Republic of Gamers, заявлена совместимость с PlayStation 5.

Компания ASUS возвращается на рынок внутренних твердотельных накопителей, расширяя ассортимент своего геймерского бренда Republic of Gamers скоростным M.2 NVMe накопителем ROG Strix SQ7. Не так давно анонс новинки обсуждали в сети, теперь модель появилась на сайте производителя со всеми основными техническими характеристиками — компания использует производительный и быстрый контроллер Phison E18, DDR4 DRAM-буфер, SLC-кэш и флэш-память 3D TLC NAND, по мнению TechPowerUp, это 176-слойная флэш-паять производства Micron, ASUS производителя не уточняет.

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Накопитель работает с интерфейсом PCIe Gen4x4, на данный момент из скоростных характеристик указаны скорости последовательного чтения и записи, они достигают 7000 МБ/с и 6000 МБ/с соответственно. Поддерживается технология кодирования с исправлением ошибок LDPC, также накопитель совместим с рядом технологий защиты данных, включая набор спецификаций TCG Opal, IEEE 1667 и AES 256-бит. Для диагностики предлагается фирменная утилита ROG SSD Dashboard и доступ к ряду других программных продуктов. Накопитель совместим не только с настольными ПК, но и с игровой консолью PlayStation 5. Судя по всему, накопитель появится в единственной версии объёмом 1 ТБ. Сроки доступности и стоимость пока неизвестны.