Сегмент компактных игровых ПК в последние годы довольно активно развивается, для части потребителей такие решения очень удобны, особенно, если компьютер используется в паре с телевизором, — компактная система отлично вписывается в интерьер, не занимает много места и не привлекает внимание. Завоевать часть рынка здесь пытается и компания GIGABYTE, которая недавно обновила свой компактный игровой компьютер Aorus Model S (12th), новая модель заинтересовала представителей ресурса TechPowerUp на выставке Computex 2022.
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В базовом варианте компьютер оснащается процессором Intel Core i7-12700K, материнской платой Mini-ITX на базе чипсета Z690, 32 ГБ памяти DDR5-4800 и видеокартой GeForce RTX 3070 8 ГБ. В остальном конфигурация соответствует тому, что потребители ожидают увидеть в игровом ПК высокого класса.
В случае с компактными ПК всегда интересно, как производитель реализовал охлаждение, и здесь Aorus Model S выделяется массивным комбинированным кулером для центрального и графического процессора: радиатор пронизывают 12 тепловых трубок, по 6 на каждый чип. В данном случае можно сказать, что не охлаждение устанавливается на плату, а плата на охлаждение. Активный воздушный поток создают 120- и 140-мм вентиляторы. Внешне компьютер напоминает игровую приставку Xbox Series X, но габариты у него больше 190×189×400 мм против 151×151×301 мм у консоли. Стоимость обновлённой версии не уточняется.
- Источник:
- TechPowerUp
- GIGABYTE