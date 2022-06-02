Программа была существенно переработана, любителей разгона должен порадовать новый VF Tuner.

ASUS сообщила о выпуске новой версии своей фирменной утилиты для настройки и мониторинга видеокарт GPU Tweak III. Приложение существенно изменилось, став ещё более мощным инструментом для профессиональных пользователей и одновременно с этим более доступным для начинающих.

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Было решено отойти от принципа разделения настроек между простым и расширенным режимами, теперь все параметры доступны на главном экране и распределены по категориям, переключаться между которыми можно с помощью боковых навигационных вкладок. Проведена большая работа по внедрению в программу часто запрашиваемых сообществом функций: появились графики мониторинга частоты кадров, времени кадра, средства для просмотра журналов мониторинга. Самым большим изменением компания называет переработку одной из основных функций разгона Voltage-Frequency Tuner (VF Tuner).





Новый VF Tuner позволяет с большой точностью и удобством настраивать кривую разгона — график зависимости частоты от напряжения. График интерактивный, с помощью мыши выбираются отдельные точки или сразу целые области, управлять значениями можно как с помощью панели инструментов, так и с помощью клавиатуры, клавиш WASD, стрелок и различных комбинаций. Появились возможности для быстрого редактирования, смещения, сглаживания сразу целых областей. Графики можно сохранять и быстро переключаться между ними. После настройки доступен тест стабильности, при необходимости параметры можно зафиксировать в любой точке графика — это позволит тщательно проверить видеокарту.





Улучшили управление вентиляторами, теперь при подключении к разъёмам FanConnect II доступны такие настройки как температурный гистерезис и частота обновления, с ними можно настроить скорость реакции вентиляторов на изменение температуры. Изменения в GPU Tweak III на этом не заканчиваются, есть ещё много деталей: обновили оверлей, появилась возможность привязывать профили к приложениям с помощью Profile Connect и другие функции. Новая версия утилиты уже доступна.

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