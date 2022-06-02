Накануне директор компании 6 часов рассказывал о новых версиях с новыми процессорами AMD и Intel.

Молодой китайский стартап AYANEO два года назад выпустил свою первую портативную игровую консоль, на сегодняшний день бренд предлагает гораздо больше устройств и в ближайшее время планирует масштабное обновление с переходом на новейшие APU и увеличением охвата рынка за счёт выпуска недорогих устройств. Накануне о новинках рассказали в новой 6-часовой трансляции. К ранее анонсированным моделям добавилось ещё несколько вариантов и теперь полный список будущих устройств включает AYANEO 2 и вариант Geek, AYANEO Slide, AYANEO AIR и AIR Plus, AYANEO Loki.

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О варианте AYANEO 2 Geek компания рассказала впервые, это более доступный вариант AYANEO 2. В числе отличий Geek наличие Wi-Fi 6 вместо 6E, поддержка до 1 ТБ памяти против 2 ТБ у стандартной модели, одинарный, а не двойной гироскоп. Также Geek будет доступна в двух вариантах с разными APU AMD: Ryzen 7 6800U и Ryzen 7 6600U. Стоимость этих моделей будет начинаться от 799 и 699 долларов США за варианты с накопителем ёмкостью 512 ГБ.

Появилась новая информация и о недорогих моделях AYANEO AIR Plus, ранее сообщалось о подготовке модели на базе Mendocino — нового бюджетного APU компании AMD с графикой RDNA 2. Как оказалось, компания готовит ещё пару вариантов на процессорах Intel Core U 12-го поколения.

Одна из моделей получит Intel Pentium Gold 8505 и будет стоить от 249 долларов США, другая получит Intel Core i3-1215U и будет стоит от 299 долларов, как и вариант с AMD Mendocino. Оба процессора Intel используют новую гибридную архитектуру с большими и малыми ядрами, максимальные частоты до 4,4 и 3,3 ГГц соответственно.

Intel Pentium Gold 8505: 5 ядер (1P+4E), 6 потоков, UHD Graphics 48EU (до 1,1 ГГц)

Intel Core i3-1215U: 6 ядер (2P+4E), 8 потоков, UHD Graphics 64EU (до 1,1 ГГц)

Интегрированная графика для данного класса довольно неплохая и очень интересно, кто в итоге предложит большую графическую производительность в данном ценовом сегменте, решение на базе Intel или AMD. Подогревает интерес ещё и приближающийся релиз технологии масштабирования Intel XeSS, которая может повысить производительность графики Intel.

Предварительные заказы на старшие модели консолей в Китае уже начинаются, об условиях для покупателей из других регионов должны рассказать на следующей неделе.

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