По слухам, интегрированная графика RDNA 2 будет малопроизводительной, да и контроллер памяти упростят.

Анонсированный компанией AMD APU Mendocino для недорогих ноутбуков вселил надежды на появление в мобильном бюджетном сегменте устройств с производительной интегрированной графикой, новинка сочетает графическую архитектуру RDNA 2 и процессорные ядра Zen 2. Как уже неоднократно отмечалось, это сочетание присуще APU игровой консоли Valve Steam Deck, а она в играх показывает себя отлично и стоит относительно недорого. Однако постепенно появляется всё больше информации, что графика в Mendocino предложит небольшую производительность.

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Сначала представители AMD объяснили, что Mendocino не является игровым решением, но анонс портативных игровых консолей на базе этого APU позволил предположить, что на самом деле производительности может быть достаточно, например, если графика получит хотя-бы четыре вычислительных блока CU, но похоже, что их будет гораздо меньше. Со ссылкой на сообщение китайского блогера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), который ранее отмечался достоверными предсказаниями, ресурс VideoCardz пишет об одном блоке WGP — это говорит о наличии только пары CU и 128 потоковых процессоров. Также об этом сообщили авторы блога Angstronomics в одной из публикаций к Computex 2022. Кроме этого источник сообщает о поддержке только одноканальной памяти DDR5. Сложно сказать, какова будет графическая производительность такого решения, наверняка, можно надеяться на уровень не хуже Vega 3.