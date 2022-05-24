Есть конфигурации с дискретной NVIDIA GeForce RTX 2050 — это Ampere.

Среди множества новинок Xiaomi, представленных сегодня в Китае, были и новые ноутбуки, сообщает ITHome. Это модели Redmi Book Pro 14 и 15 2022 года с самыми современными мобильными 6-нм APU AMD Ryzen 6000H. Они сочетают процессорные ядра на базе архитектуры Zen 3+ и интегрированную графику RDNA 2. Серия Redmi Book Pro — это тонкие, лёгкие, производительные и стильные устройства с отличным дизайном и корпусом из алюминиевого сплава. Толщина Redmi Book Pro 14 всего-лишь 15,9 мм, вес 1,45 кг, модель с большей диагональю оказалась тоньше — 14,9 мм. Среди интерфейсов присутствуют Thunderbolt 4, USB-C и HDMI 2.0, у Redmi Book Pro 15 есть ещё и SD карт-ридер. Обе модели поддерживают Wi-Fi 6.

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Ноутбуки привлекают внимание характеристиками дисплеев, 14-дюймовая модель предлагает разрешение 2.5K с частотой обновления 120 Гц и яркостью 300 нит, 15-дюймовая — 3.2K, 90 Гц и 400 нит. Оба дисплея также поддерживают технологию регулирования яркости DC Dimming, полное покрытие цветового пространства sRGB, есть датчик освещённости.

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Каждая из моделей предлагается в нескольких конфигурациях, все они с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и накопителями на 512 ГБ, отличается модель APU и наличие дискретной графики: на выбор Ryzen 5 6600H (6 ядер, Radeon 660M) или Ryzen 7 6800H (8 ядер, Radeon 680M), в качестве дискретной графики предлагается NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB, но только для 15-дюймовой модели.