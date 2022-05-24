Только недавно в новостях обсуждался анонс мониторов с рекордной частотой обновления 480 Гц и вот, спустя неделю, ASUS анонсирует ещё более быстрый вариант — киберспортивный монитор ROG Swift 500Hz NVIDIA G-SYNC E-Sports, разработанный в сотрудничестве с NVIDIA. Новинка предлагает частоту обновления 500 Гц, разрешение 1920×1080 и поддержку технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC.
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ASUS отмечает, что дисплей выполнен по технологии E-Sports TN (E-TN), это не простая TN, а улучшенный вариант, который позволил добиться на 60% меньшего времени отклика. Кроме этого, компания интегрировала специальный режим E-Sports Vibrance на уровне прошивки, он позволяет большему количеству света проходить через кристаллы, увеличивая яркость. Монитор ориентирован на профессиональных игроков и позволяет точно измерять задержку с помощью технологии NVIDIA Reflex Analyzer, при наличии совместимой игровой мыши и видеокарты GeForce. Когда монитор появится в продаже и сколько будет стоить — на данный момент не уточняется.
Преимущества нового монитора со сверхбыстрой панелью 500 Гц можно оценить в видеоматериале NVIDIA на примере игры Valorant.
- Источник:
- ASUS
- NVIDIA
- VideoCardz