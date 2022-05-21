Устройство было замаскировано.

Вчера Qualcomm представила новую версию своей флагманской однокристальной системы — Snapdragon 8+ Gen 1. Переход на 4-нм техпроцесс TSMC позволил одновременно увеличить производительность и эффективность, частоту ядер во всех кластерах увеличили на 200…300 МГц, частоту графического ядра на 10%, эффективность различных вычислительных блоков повысилась на 20…30%. Первые смартфоны на базе нового SoC ожидаются в третьем квартале этого года, прототипы устройств уже начали оставлять следы в базах данных популярных тестовых пакетов с рекордными результатами.

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Неизвестный смартфон с Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 накануне отметился в AnTuTu, о чём разработчики сообщили на своей странице в Weibo, отметив, что все обозначения, которые могли бы позволить идентифицировать устройство, были надёжно замаскированы. Из того, что удалось определить, объём оперативной памяти и накопителя: 18 ГБ и 512 ГБ соответственно. Итоговая оценка устройства достигла 1,18 млн баллов, что является самым высоким показателем за всю историю. По сравнению с базовой версией Snapdragon 8 Gen 1, основные улучшения видны для процессора и графики, у новой версии SoC оценки этих блоков на 20…30 тыс баллов выше, отмечает Sparrows News.