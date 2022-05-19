Ещё до появления оперативной памяти DDR5 на рынке некоторые особенности конструкции новых модулей намекали, что дальнейший рост скоростных характеристик потребует гораздо более серьёзного охлаждения, чем то, что используется в последние годы. Энтузиасты не без радости предвкушали появление массивных радиаторов и даже активного охлаждения, как во времена DDR и DDR2. Долго ждать не пришлось, такие решение уже появляются на рынке — сегодня GeIL объявила о выпуске первой в мире памяти DDR5 с активным охлаждением.
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Полное название новой линейки памяти GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory, в ней компания предлагает комплекты со скоростью работы от 4800 до 6600 МТ/с, доступны варианты общим объёмом 32 и 64 ГБ. Главное, что привлекает — это конечно же система охлаждения, получившая название FANtastic. GeIL предлагает конструкцию из алюминиевого корпуса, элементов с RGB подсветкой и пары небольших центробежных вентиляторов, тоже с подсветкой.
Судя по представленной схеме, активное охлаждение помогает эффективнее отводить тепло от чипов памяти и от микросхемы управления питанием, нагретый воздух покидает конструкцию в верхней части модуля. По данным компании, активное охлаждение позволяет рассеивать примерно на 45% больше тепла. Решение GeIL при всей своей эффективности сохраняет компактные размеры, по высоте модули совместимы с большинством процессорных кулеров.
GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory будет доступна в двух цветовых исполнениях: сером и белом, на рынке комплекты ожидается в июне, цены пока не уточняются.
- Источник:
- GeIL
- GeIL EVO V