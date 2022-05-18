На прошлой неделе технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 заработала в Deathloop и показала впечатляющие результаты. В будущем она появится в большем количестве игр, её интеграция не должна быть сложной для разработчиков. Что касается поддерживаемых графических ускорителей, информации не так много, список рекомендуемых моделей начинается с Radeon RX 590, что с остальными решениями пока не очень понятно.
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На помощь технологий масштабирования надеются не только владельцы производительных решений, но и бюджетных, в том числе мобильных и часто далеко не самых современных. Как насчёт интегрированных графических ускорителей Intel в мобильных процессорах 10 и 11-го поколений, фирменная технология XeSS ещё не появилась, может быть, заработает FSR 2.0? Это решил проверить ресурс Tom’s Hardware.
В распоряжении ресурса были два ноутбука на платформе Intel, один основан на процессоре Core i7-1165G7, другой — Core i7-1065G7. Оба процессора имеют встроенное графическое ядро Iris Xe 96EU, но разница в производительности между двумя поколениями довольно велика, на это влияет и наличие быстрой LPDDR4X памяти у более современной модели.
Тестирование Deathloop на этих устройствах оказалось мучительным, производительность очень низкая, но вопрос был в другом: работает ли FSR. Обе версии технологии работают и увеличивают производительность на 16…22%. Как отмечает ресурс, если FSR 1.0 выглядит ужасно, то с FSR 2.0 картинка местами выглядит даже лучше исходной. При этом в Deathloop всё равно играть довольно сложно, в среднем 30 FPS обеспечивает только ноутбук на базе Tiger Lake.
- Источник:
- Tom's Hardware