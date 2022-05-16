Предыдущий проект ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition был успешным, поэтому было решено выпустить ещё одну видеокарту.

Сотрудничество ASUS и Noctua продолжается, результатом совместной работы компаний стала ещё одна видеокарта — это специальная версия ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition. Видеокарта оснащается системой охлаждения, усовершенствованной компанией Noctua, массивный радиатор оптимизирован для наилучшего охлаждения 120-мм вентиляторами Noctua NF-A12x25, вся конструкция занимает четыре слота. Как заявляет производитель, решение эффективнее и тише в любых условиях эксплуатации, по сравнению со стандартным охлаждением высокого класса ASUS TUF Gaming.

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В типичных условиях эксплуатации удалось снизить температуру графического процессора на 3°C, видеопамяти на 14°C, а шум на 4,5 дБ. В плохих условиях, при высокой температуре воздуха и плохой вентиляции корпуса, когда вентиляторы работают на максимальной скорости, температуру видеопамяти удалось снизить на 12°C, а шум на 8,6 дБ. Видеокарта имеет двойной BIOS с профилями для наименьшей температуры и наименьшего шума, по умолчанию используется последний.

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Также система охлаждения поддерживает полупассивный режим работы, вентиляторы отключаются, когда температура падает ниже 50°C. Фирменное программное обеспечения ASUS среди всего прочего позволяет управлять напряжением, снизив его, энтузиасты могут улучшить температурный режим и дополнительно снизить уровень шума. Стоимость и сроки начала продаж не уточняются.