Корпус предлагает удивительно широкие возможности по расположению компонентов и организации системы жидкостного охлаждения.

В ассортименте компании Antec появился необычный корпус, модель получила название Cannon, она дополняет серию открытых Open-Frame корпусов компании футуристичной конструкции, сочетающей элементы из металла и закалённого стекла. Antec Cannon предлагает ещё более широкие возможности расположения компонентов и реализации уникальных сборок с системами жидкостного охлаждения. Корпус имеет типоразмер Full-Tower, поддерживает материнские платы формата E-ATX. Рама выполнена из алюминия и позволяет реализовать два независимых контура жидкостного охлаждения с тремя радиаторами длиной до 360 мм. В зависимости от выбранной конфигурации, поддерживается установка до 12 вентиляторов диаметром 120 мм.

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Особенно привлекает внимание подход к расположению видеокарты, её можно разместить внутри конструкции, вертикально или горизонтально, но что самое интересное, видеокарту можно вынести на передний план, на фронтальную панель корпуса. В комплекте присутствует набор кронштейнов и все необходимые удлинители как для установки видеокарты, так и для других компонентов.





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Производитель позаботился, чтобы кабели не портили внешний вид сборки, для укладки есть довольно большое пространство шириной 33 мм между двумя секциями корпуса, в нём можно свободно проложить и надёжно закрепить все кабели. Вес Antec Cannon 10 кг, стоимость 436 евро, новинка ожидается в продаже до конца месяца.