Одноядерная производительность при этом может подняться до 37%.

Новая платформа AMD AM5 и процессоры Ryzen 7000 (Raphael) привлекают очень большое внимание, ожидается поддержка DDR5, PCIe Gen5 и различных новых технологий для разгона и тонкой настройки. Новые 5-нм процессоры предложат существенное увеличение рабочих частот, в сети уже отметился инженерный образец с максимальной частотой 5,2 ГГц, что на 11% выше, чем у Ryzen 7 5800X. В совокупности с архитектурными улучшениями ожидается большое увеличение производительности, некоторыми данными поделился инсайдер Moore’s Law is Dead в новом видео на своём YouTube канале.

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Как утверждает инсайдер, количество исполняемых инструкций на такт (IPC) может увеличиться на 24%, иными словами, ожидаемый прирост IPC превышает показатели, достигнутые при переходе от Zen 2 к Zen 3. При этом общая одноядерная производительность может подняться на 28…37%. Также инсайдер подтверждает удвоение объёма кэш-памяти 2-го уровня до 1 МБ на ядро, но считает, что объём кэш-памяти 3-го уровня останется прежним.

Также инсайдер напомнил предполагаемый график запуска новых процессоров на базе архитектуры Zen 4, так потребительские Ryzen 7000 (Raphael) запланированы на вторую половину этого года, серверные EPYC Genoa 7004 — на четвёртый квартал. В первом квартале следующего года ожидают мобильные семейства Dragon Range и Phoenix, также инсайдер считает, что компания выпустит новые Threadripper в первом полугодии — кодовое название семейства Storm Peak.

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