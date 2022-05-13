AMD уже продемонстрировала образец процессора Ryzen 7000 (Raphael) во время выставки CES 2022 в начале года, показав, как представитель архитектуры Zen 4 превосходно справляется с играми, поддерживая частоту ядер на отметке 5 ГГц. По слухам, запуск линейки может состояться осенью, уже в сентябре, а значит предстоящая выставка Computex 2022 является отличной возможностью раскрыть больше подробностей и создать большую интригу. Компания намекнула, что расскажет о потребительских продуктах, а предзнаменованием этого можно считать очередное появление инженерного образца процессора AMD Ryzen 7000 в базе данных тестовой платформы Phoronix Test Suite.
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Процессор с кодом OPN 100-000000666 уже был замечен ранее, это 8-ядерная и 16-поточная модель, которая повышает частоту ядер до 5,21 ГГц, если верить зафиксированной информации. Процессор работает на тестовой платформе Splinter-RPL AM5 для процессоров Ryzen следующего поколения. Новым открытием стал идентификатор встроенной графики и её рабочая частота 2 ГГц — AMD впервые встраивает графику в основную линейку настольных процессоров Ryzen. Интегрированная графика Raphael получила идентификатор GFX1036, который является частью ветви GFX1030, в частности к ней относятся APU семейства Van Gogh, эта ветвь имеет отношение к архитектуре RDNA2 и поэтому графика по ошибке была отнесена к семейству Rembrandt.
Источник: OpenBenchmarking
Что касается производительности, она невысока, но в основной линейке процессоров ожидается применение встроенной графики небольшой производительности (возможно, от 2 до 4 блоков CU), поэтому не стоит ожидать от неё многого. Взяв первый же тестовый сценарий Enemy Territory: Quake Wars demo можно увидеть частоту кадров 63,1 FPS, в базе данных есть недавние результаты ноутбука на базе AMD Ryzen 9 6900HX (графика Radeon 680M, 12 CU), в Quake Wars он в три раза быстрее, остальные результаты можно увидеть в детальном сравнении.
- Источник:
- OpenBenchmarking
- VideoCardz