Материнская плата рассчитана на работу с мощными процессорами Intel Alder Lake.

Компания Colorful представила новую материнскую плату для платформы Intel LGA1700. Модель iGame Z690D5 Ultra основана на флагманском чипсете Z690, поддерживает оперативную память DDR5 и предназначена для производительных игровых и рабочих систем. Модель сразу же привлекает внимание дизайном, белая печатная плата отлично сочетается с серебристыми элементами системы охлаждения, а радиаторы для охлаждения зоны VRM имеют необычную форму с волнистыми рёбрами. Компания решила создать некоторый контраст в цветах, оставив разъёмы чёрными, также на кожухе охлаждения выделяется декоративный элемент, который может ассоциироваться с металлом, переливающимся цветами побежалости.

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Среди возможностей расширения можно отметить наличие двух разъёмов PCIe 4.0 для установки видеокарт (x16 для одной видеокарты и x8+x8 для двух), трёх разъёмов M.2 PCIe Gen4x4 для подключения накопителей — все с дополнительным охлаждением. На задней панели есть порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и 4 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. Плата оснащается сетевой картой Intel I225V 2.5G с беспроводным модулем WiFi 6 и встроенным 8-канальным аудио. Также на своей странице в Weibo производитель отмечает конструкцию подсистемы питания с 18+1 фазой, которая позволит обеспечить стабильную работу 16-ядерных процессоров Intel Core i9 12-го поколения. Начало продаж Colorful iGame Z690D5 Ultra ожидается в этом месяце по цене 289 долларов США, сообщил ресурс Guru3D.