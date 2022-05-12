Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новинка Colorful iGame Z690D5 Ultra получила схему питания 18+1 и красивый дизайн с белой платой
Материнская плата рассчитана на работу с мощными процессорами Intel Alder Lake.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 дешевле 50 тр
<b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Компания Colorful представила новую материнскую плату для платформы Intel LGA1700. Модель iGame Z690D5 Ultra основана на флагманском чипсете Z690, поддерживает оперативную память DDR5 и предназначена для производительных игровых и рабочих систем. Модель сразу же привлекает внимание дизайном, белая печатная плата отлично сочетается с серебристыми элементами системы охлаждения, а радиаторы для охлаждения зоны VRM имеют необычную форму с волнистыми рёбрами. Компания решила создать некоторый контраст в цветах, оставив разъёмы чёрными, также на кожухе охлаждения выделяется декоративный элемент, который может ассоциироваться с металлом, переливающимся цветами побежалости.

Источник: Colorful

реклама

Среди возможностей расширения можно отметить наличие двух разъёмов PCIe 4.0 для установки видеокарт (x16 для одной видеокарты и x8+x8 для двух), трёх разъёмов M.2 PCIe Gen4x4 для подключения накопителей — все с дополнительным охлаждением. На задней панели есть порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и 4 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. Плата оснащается сетевой картой Intel I225V 2.5G с беспроводным модулем WiFi 6 и встроенным 8-канальным аудио. Также на своей странице в Weibo производитель отмечает конструкцию подсистемы питания с 18+1 фазой, которая позволит обеспечить стабильную работу 16-ядерных процессоров Intel Core i9 12-го поколения. Начало продаж Colorful iGame Z690D5 Ultra ожидается в этом месяце по цене 289 долларов США, сообщил ресурс Guru3D.

Источник:
Colorful
Guru3D
iGame в Weibo
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #материнские платы #новинки #intel 12-gen #colorful
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GIGABYTE отчиталась о случаях нестабильности Z690I AORUS ULTRA и предлагает замену
В сети появился подробный снимок кристалла процессора Intel Core Meteor Lake 14-го поколения
AMD заняла рекордную для себя долю процессорного рынка, отобрав продажи у Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
6
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
29
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
30
Трассировка лучей стала доступна на видеокартах GeForce GTX 6000-й серии, выпущенной в 2004 году
9
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
20
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
9
Стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, подешевел до $0.2 и может обвалиться до нуля
2
Команда RuTube отрицает слухи об утере исходного кода видеосервиса в результате атаки хакеров
4
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
22
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
36
За согласие на эмбарго российской нефти, Венгрия получит финансовую помощь от Евросоюза
38
Флагманы Intel дешевеют вслед за ростом курса рубля – Core i7-12700KF скинул 30%
12
Наследник «Героев»: игроки в восторге от пошаговой стратегии Songs of Conquest
5
Более 40 % криптоинвесторов, вкладывавшихся в Биткоин, потеряли деньги
9
Американская экономика трещит по швам – крупнейшие IT-компании США подешевели на $1 триллион
7
Microsoft значительно усложнит установку Windows 11 – потребуется интернет и учётная запись
17
На что способна GeForce GTX 970 за 20 000р в 2022г – оптимальный выбор бюджетного геймера в тесте WG
8
GeForce RTX 4090 получит 24 ГБ видеопамяти GDDR6X 21 Гбит/с
+
Galaxy S22 теряет более половины стоимости с момента покупки
3

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
288
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
19
Андервольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
103
Андервольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
87
Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год
19
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
26
Иногда они возвращаются - Thermaltake Big Typhoon, Asus Axe Square AMAzing & Scythe Zipang
32
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
28
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
7
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 4
5

Сейчас обсуждают

Listoman
13:49
Ещё бы сравнение сделать не в игре, где dlss реализован не так отвратительно и не такой старой версии, но даже так по выводам у fsr остались проблемы с мелкой геометрией и появились шлейфы)
«AMD добилась немыслимого» — появился первый обзор технологии масштабирования FSR 2.0
Wana
13:48
Без електрокара останемся. Санкции.
Илон Маск заявил о рекордно высоких темпах наращивания объёмов производства компанией Tesla
[Zero]
13:46
Вот из-за таких как ты, нас, русских и не любят в некоторых странах. За имперское мышление, попытки решать за других и навязывать им что-то, подавлять их свободу. А потом крики о русофобии. Стыдно за ...
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
XAM
13:45
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
Wana
13:44
Для конгломерата 600 млн не так и много.
AMD заняла рекордную для себя долю процессорного рынка, отобрав продажи у Intel
XAM
13:44
Пхахахха ))
«AliExpress Россия» сократила около 40% штата из-за наложенных на РФ санкций
Wana
13:43
Даром не нужно.
Авторитетный инсайдер считает, что новая Battlefield выйдет только в 2024 году
вежливый NLAW
13:43
Ты куда сучка тупая убежать пытаешся?
Западные эксперты: собственные полупроводники конкурентного уровня у России появятся через 15 лет
Wana
13:40
7% пунктов. Что то новое.
За год AMD удалось увеличить долю на рынке x86-совместимых процессоров на 7 процентных пунктов
0h0tnichek
13:39
Какой дефицит ? На авито зайди ) Заглот, ты конченый автор. Крипты рухнули, никто не покупает карты для них.
В магазинах РФ назревает дефицит видеокарт – разблокировка NVIDIA LHR привлекает всё больше майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем