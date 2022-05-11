Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Предполагаемый 32-ядерный инженерник AMD EPYC Genoa Zen 4 заметили в Geekbench с частотой до 4,6 ГГц
Это существенно больше, чем у современных аналогов AMD EPYC.
анонсы и реклама
ASUS RTX 3050 - цена идет к 40 тр
RTX 3070 дешевле 90 тр
Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-25% на i7 12700Kf - смотри цену

В Geekbench заметили появление нового 32-ядерного процессора AMD. Отчёт в базе данных не содержит точной информации о принадлежности инженерного образца к той или иной серии процессоров и не раскрывает используемую архитектуру, но судя по идентификатору 100-000000866-01, протестированный образец может иметь отношение к серверным представителям архитектуры Zen 4, семейству EPYC Genoa, пишет ресурс Wccftech.

Источник: Geekbench

реклама

Информация в базе данных Geekbench указывает, что инженерные образец является 32-ядерным и 64-поточным процессором, его базовая частота 1,2 ГГц, а максимальная 4,6 ГГц — это значение вызывает наибольший интерес, поскольку современные аналоги AMD EPYC работают на частоте до 3,4 ГГц, а значит в будущей линейке нас может ожидать существенное повышение максимальных частот, конкретно в этом случае оно составляет 35%. Результаты тестирования явно не соответствуют действительности, они очень низкие, вероятно, платформа была не в лучшей форме.

анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Предполагается, что процессор имеет структуру из четырёх чиплетов, в каждом по 8 ядер и 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, что в итоге даёт 128 МБ на весь процессор. В очередной раз подтверждается удвоение кэша 2-го уровня по сравнению с текущим поколением процессоров Zen 3, теперь на каждое ядро приходится по 1 МБ. Платформа оснащалась 384 ГБ оперативной памяти DDR5 и тестировалась с ускорителями NVIDIA A100.

Источник:
Geekbench
Wccftech
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd epyc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Держатели Биткоинов массово выводят монеты в стейблкоины, а Binance уже приостановил приём TerraUSD
17
Sony усложнила перепродажу PlayStation 3 и PS Vita – новое обновление превратило приставки в кирпич
4
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
7
Анонсирован Sker Ritual — кооперативный шутер про борьбу с монстрами
+
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Курс доллара на Aliexpress поднялся с 70 до 76 руб
26
Российские майнеры скупают видеокарты из магазинов РФ на фоне роста рубля и разблокировки NVIDIA LHR
24
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
24
Недорогие геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – Core i5-11600K скинул 40% за неделю
10
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Магазины РФ скидывают цены на бюджетные процессоры Intel – Core i3-12100F стоит дешевле 15 000р
13
Radeon RX 6400 показывет катастрофическое падение производительности на интерфейсе PCIe 3.0
8
Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы РФ, попавших под санкции США
18
Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 по цене от 139 долларов
26
Инсайдер рассказал о потенциале видеокарт нового поколения RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070
26
Через сколько лет нужно менять процессор – Core i3-2120 + GeForce 1080 Ti vs актуальных игр от WG
7
В США ускорили проверку ПО «Лаборатории Касперского»
10
Запуск настольных видеокарт Intel Arc во втором квартале будет эксклюзивным для Китая
+
Цена на Bitcoin упала до самого низкого уровня с июля 2021 года
16
10 лет на одной видеокарте – на что способен AMD FX 8350 + RADEON R9 290X в 2022г по тестам TG
10

Популярные статьи

Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
356
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
150
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
98
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
15
Обзор и тесты игрового монстра 2008 года – Toshiba Qosmio X300-13P
16
Даунвольт Nvidia GeForce RTX 3050. Нищие лучи от Хуанга
28
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 590 8GBD5-3DH/OC
6
8 неявных признаков того, что вам пора переустановить Windows 10 и Windows 11
3

Сейчас обсуждают

Нешешбек
16:40
Если он тебя бесит можешь у меня отсасать, я не гордый пару раз тебя накормлю.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
16:39
Выступление зеленского в студию, очкарик ты тупой.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Константин Дятлов
16:39
нет, я твой ночной кошмар, ведь я у тебя в эротических фантазиях))) Ты заднеприводный, смотрю ты тут со многими на интимные темы разговаривать пытаешься)
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Фыва
16:39
а мне насрать
Rutube может возобновить работу уже сегодня
IRanPast
16:38
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
16:38
Ска, до чего же ты тупой. Кто конкретно расстреливает, где? Даун ты телевизорный.
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нешешбек
16:37
сколько ты уже сегодня ху*в обработал своим ротиком?
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
16:37
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
16:37
монда. Напиши на мове, ослоёбка
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
IRanPast
16:36
Что теперь будет с World of Tanks после решения Wargaming уйти из России и своей родины Беларуси
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем