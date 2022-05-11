Это существенно больше, чем у современных аналогов AMD EPYC.

В Geekbench заметили появление нового 32-ядерного процессора AMD. Отчёт в базе данных не содержит точной информации о принадлежности инженерного образца к той или иной серии процессоров и не раскрывает используемую архитектуру, но судя по идентификатору 100-000000866-01, протестированный образец может иметь отношение к серверным представителям архитектуры Zen 4, семейству EPYC Genoa, пишет ресурс Wccftech.

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Информация в базе данных Geekbench указывает, что инженерные образец является 32-ядерным и 64-поточным процессором, его базовая частота 1,2 ГГц, а максимальная 4,6 ГГц — это значение вызывает наибольший интерес, поскольку современные аналоги AMD EPYC работают на частоте до 3,4 ГГц, а значит в будущей линейке нас может ожидать существенное повышение максимальных частот, конкретно в этом случае оно составляет 35%. Результаты тестирования явно не соответствуют действительности, они очень низкие, вероятно, платформа была не в лучшей форме.

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Предполагается, что процессор имеет структуру из четырёх чиплетов, в каждом по 8 ядер и 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, что в итоге даёт 128 МБ на весь процессор. В очередной раз подтверждается удвоение кэша 2-го уровня по сравнению с текущим поколением процессоров Zen 3, теперь на каждое ядро приходится по 1 МБ. Платформа оснащалась 384 ГБ оперативной памяти DDR5 и тестировалась с ускорителями NVIDIA A100.