Ранее компания начала поставки автомобилей с мультимедиа-системами на базе процессоров AMD.

Несколько месяцев назад владельцы электромобилей Tesla с огромной радостью встретили новость об обновлении мультимедиа системы, которая стала намного быстрее за счёт применения процессоров AMD. Но теперь Tesla отзывает около 130000 автомобилей в США из-за проблем с сенсорным экраном, они вызваны перегревом процессора, пишет The Verge со ссылкой на документы, обнародованные Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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На самом деле непонятно, в чём кроется корень проблемы, связана ли она вообще с процессорами AMD, подчёркивает The Verge. Возможно, что-то не так в алгоритмах работы системы охлаждения, зарядки или других системах электромобиля. В документе ведомства говорится: «Во время быстрой зарядки или подготовки к быстрой зарядке центральный процессор информационно-развлекательной системы может охлаждаться недостаточно для предотвращения повышения температуры сверх нормы, что может привести к снижению скорости работы процессора или перезапуску». Понятно, что в первом случае результатом станет сильная задержка отклика дисплея, а во втором владелец вообще потеряет возможность управления, ожидая завершения перезагрузки. При этом в Tesla к мультимедиа-системе привязано управлением большим количеством функций и её нестабильная работа может привести к большим сложностям.

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Tesla заявила, что проблема решается обновлением программного обеспечения и оно уже распространяется. Так или иначе, этот случай дополняет череду отзывов Tesla за последний год. Как подчёркивает ресурс, недавние отзывы были связаны со спидометром, звуковым сигналом ремня безопасности, системой автономного вождения, обогревом лобового стекла и прочими проблемами, отмечает Screenrant.