В комплекте есть всё для установки на модули с разным расположением чипов.

В ассортименте Zalman появился новый продукт — это универсальные радиаторы для оперативной памяти с настраиваемой RGB-подсветкой ZM_MH10. Компания предлагает комплекты, полностью подготовленные для установки на DIMM модули памяти различного исполнения, для этого в комплекте присутствуют пять термопрокладок различной толщины. Таким образом, обеспечивается совместимость как с односторонними, так и двухсторонними модулями памяти, в том числе, DDR5.

реклама

Радиаторы Zalman ZM_MH10 изготавливаются из алюминиево-магниевого сплава и имеют анодированное покрытие с серебристой окраской. Радиатор не выделяется какими-либо сложными дизайнерскими элементами, за исключением тиснения с геометрическим узором. Блок с подсветкой расположен в верхней части конструкции, используется 6 светодиодов. Подсветка совместима с технологиями ведущих производителей материнских плат (ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync), подключение осуществляется с помощью 3-контактного разъёма 5 В. Размеры радиаторов 137×8,5×40 мм, вес 55 г, стоимость и сроки появления в продаже не уточняются.