Предлагаются различные критерии для сертификации игровых и мультимедиа мониторов, их можно будет отличить по специальной маркировке.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Ассоциация стандартизации видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA) представила первый общедоступный и открытый стандарт для сертификации дисплеев с переменной частотой обновления VESA Adaptive-Sync (Adaptive-Sync Display CTS). Стандарт содержит требования к характеристикам, описывает методики и 50 критериев автоматического тестирования мониторов ПК и ноутбуков, поддерживающих протоколы VESA Adaptive-Sync, а также вводит маркировки соответствия VESA AdaptiveSync Display для игровых мониторов и MediaSync Display для мониторов, ориентированных на воспроизведение мультимедиа контента.

Маркировки соответствия VESA AdaptiveSync Display и MediaSync Display. Источник: VESA

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На маркировке AdaptiveSync Display указывается верхний предел поддерживаемого Adaptive-Sync диапазона частоты кадров, определённый в результате испытаний при заводских настройках дисплея, собственном разрешении и в реальных пользовательских условиях. На маркировке MediaSync Display такое значение не указывается, поскольку для этого класса дисплеев акцент делается не на высокой частоте кадров, а на качестве отображения, отсутствии искажений и мерцания.

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Программы VESA AdaptiveSync Display и MediaSync Display удовлетворяют потребность в измерении уровня производительности или качества поддержки Adaptive-Sync, маркировка позволит потребителям легко различать дисплеи разного класса и определять их характеристики. Сертификация по этим стандартам также требует сертификации и по стандарту VESA DisplayPort.