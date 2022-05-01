Новая однокристальная система MediaTek является главным конкурентом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Новая однокристальная система MediaTek Dimensity 9000 пробилась топ-5 апрельского рейтинга производительности флагманских смартфонов AnTuTu. Первые места по-прежнему занимают смартфоны на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, по убыванию количества баллов в тройке лидеров расположились Xiaomi Black Shark 5 Pro, Nubia Red Magic 7 Pro и Lenovo Savior Y90. Всё это игровые модели, оснащённые продвинутыми системами охлаждения и в некоторых случаях нестандартными реализациями отдельных компонентов, что позволяет добиться гораздо более высокой и стабильной производительности, чем у обычных моделей, отмечает MyDrivers.

реклама

Смартфон Vivo X80 на базе MediaTek Dimensity 9000 занял четвёртое место и среди неигровых моделей это лидер, в апреле его единственным конкурентом стал флагман Qualcomm, за исключением Vivo X80 весь рейтинг занимают смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1. В апрельском рейтинге различные модели Samsung Galaxy S22 на базе чипсета Exynos 2200 были вытеснены конкурентами.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Производительность MediaTek Dimensity 9000 впечатляет, в Vivo X80 система набирает 1019921 балл, не сильно отставая от игровых смартфонов. Чипсет основан на 4-нм техпроцессе TSMC и состоит из одного супер-ядра Arm Cortex-X2, трёх производительных ядер Arm Cortex-A710 и четырёх эффективных ядер Arm Cortex-A510, а за графику отвечает интегрированное ядро Arm Mali-G710.