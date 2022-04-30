Некоторые подробности о номенклатуре будущей линейки профессиональных мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist продолжают появляться на сайтах производителей ноутбуков. Ранее в различных материалах компании Dell упоминались такие модели, как Arc A370M Pro, Arc Pro A30M, сообщает VideoCardz, эти видеокарты будут предлагаться в новом поколении ноутбуков Dell Precision.
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Теперь на сайте производителя нашли ещё одну модель — это Arc Pro A40M. В списке она соседствует с RTX A1000, альтернативным вариантом от NVIDIA. Это позволяет понять позиционирование новинки, которая, с большой вероятностью, относится к начальному сегменту с низким энергопотреблением и основана на графическом процессоре ACM-G11. Этот графический процессор используется в потребительских решениях A350M и A370M, как и они Arc Pro A40M может оснащаться 4 ГБ видеопамяти.
К сожалению, дополнительных подробностей о технических характеристиках и сроках выхода видеокарт Intel Arс не приводится. В озвученном ранее плане выпуска продуктов Intel намеревалась представить профессиональные решения в третьем квартале.
- Источник:
- Dell
- VideoCardz