Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Intel Arc Pro A40M станет ещё одной видеокартой для мобильных рабочих станций
Intel пока официально не раскрыла линейку профессиональных видеокарт, некоторые модели удаётся найти благодаря информации на сайтах производителей.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Некоторые подробности о номенклатуре будущей линейки профессиональных мобильных видеокарт Intel Arc Alchemist продолжают появляться на сайтах производителей ноутбуков. Ранее в различных материалах компании Dell упоминались такие модели, как Arc A370M Pro, Arc Pro A30M, сообщает VideoCardz, эти видеокарты будут предлагаться в новом поколении ноутбуков Dell Precision.

реклама

Теперь на сайте производителя нашли ещё одну модель — это Arc Pro A40M. В списке она соседствует с RTX A1000, альтернативным вариантом от NVIDIA. Это позволяет понять позиционирование новинки, которая, с большой вероятностью, относится к начальному сегменту с низким энергопотреблением и основана на графическом процессоре ACM-G11. Этот графический процессор используется в потребительских решениях A350M и A370M, как и они Arc Pro A40M может оснащаться 4 ГБ видеопамяти.

Источник: Dell
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

К сожалению, дополнительных подробностей о технических характеристиках и сроках выхода видеокарт Intel Arс не приводится. В озвученном ранее плане выпуска продуктов Intel намеревалась представить профессиональные решения в третьем квартале.

Источник:
Dell
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel начала активный процесс разработки и подготовки к производству процессоров ​​Meteor Lake
В графической архитектуре AMD RDNA 3 количество исполняемых инструкций на такт может удвоиться
Intel обещает выпустить настольные видеокарты Arc до 30 июня текущего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
15
Переход Эфира на PoS случится только в 2023г – снизить доходы майнеров поручено Бомбе сложности
16
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
32
В РФ создадут закон о конфискации криптовалют, а биржи обяжут раскрыть данные кошельков россиян
9
Блогер купил 14 компьютеров за 36 000р – что можно найти в старых офисных ПК в 2022 году
12
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
7
Отечественный аналог Play Market установили 100 тысяч пользователей за неделю
1
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
58
Линейка СЖО TEAMGROUP SIREN пополнилась моделью с 360-мм радиатором
+
В Госдуму РФ внесен законопроект "о майнинге"
13
Science: Результаты исследований более, чем 18 тысяч собак показали, что порода собаки не определяет ее поведение
5
"Яндекс" в марте выплатил премий на 6 млрд рублей и прекратил прием новых сотрудников
+
Флагманские видеокарты NVIDIA дешевеют – за месяц реальные цены в магазинах РФ упали на 50 000р
10
DSA: Илон Маск намерен продвигать свободу слова в Twitter, но Евросоюз против
8
М.Видео отправляет некоторых сотрудников на удалённую работу из-за сокращения ассортимента
3
Сервис прямых трансляций Twitch прощается с функцией «Друзей»
+
Sony против геймеров – объединение тарифов PS Plus и PS Now блокируется с целью увеличить прибыль
+
В Сеть утекла запись геймплея многострадальной Skull & Bones — игроки увидели в ней очередную Assassin’s Creed
+
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
404

Популярные статьи

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов
19
О криминальном прошлом Nintendo
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
9

Сейчас обсуждают

Amp Ampowitzky
16:29
Хрюкни
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Saint-14
16:14
И я правильно тебя понимаю, что тебе пофиг, если Россию разделят, главное что Украину делить будут?
На фоне борьбы с токсичностью в китайской сети Weibo начали публиковать IP пользователей
Saint-14
16:13
Ничего, ибо если бы думали, то уже бы давно вторглись в Украину
На фоне борьбы с токсичностью в китайской сети Weibo начали публиковать IP пользователей
Iruil
16:11
В России цены на видеокарты сейчас имеют слабое отношение к их рыночной стоимости. Если с Али заказывать, то там цены более адекватные.
Hardwaretimes: графические процессоры Radeon RX 6000 вернулись к рекомендованным ценам, RTX 3000 на очереди
ахахах
16:10
это только в крижопольской пропаганде у тебя проигрывает
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
Beriya
16:09
Где и как? Когда были бои с наступлением шенездохловской армии, какими частями и против каких частей?
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
ахахах
16:07
всё увидишь через несколько месяцев,что начнёт происходить
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
0xffffh
16:07
нее, режим путлера как раз на быдле держится.
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
0xffffh
16:07
уже проигрывает.
Власти США упростят процесс получения виз для высококвалифицированных работников из России
Djereli
16:07
Пуск 10 и 11 такой же костыль. Только официальный.
Сотрудник Microsoft использует Windows 11 на несовместимом процессоре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем