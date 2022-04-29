Этот вопрос наверняка интересовал многих.

Какие только идеи для экспериментов не приходят в голову энтузиастам, наверняка уже многие забыли о Windows XP, а оборудование из минимальных системных требований операционной системы многие даже и не видели. Стоит напомнить, что для работы с первыми версиями Windows XP было достаточно процессора Intel Pentium с тактовой частотой 233 МГц. Почему-то YouTube блогер NTDEV только сейчас задался вопросом «…как современная ОС (прим. Windows XP) может работать на частоте всего 1 МГц?». Многие ответят на этот вопрос: «Никак», но на самом деле всё не так просто, систему удалось запустить, правда нужно немного подождать.

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В опыте NTDEV участвовал процессор Pentium, похоже, что начальная частота модели составляла 50 МГц, но была специально снижена до 1 МГц. На загрузку Windows XP потребовалось более 3 часов и весь этот невероятный процесс запечатлён в видео. В конце ролика энтузиаст демонстрирует, что процессор действительно работал на частоте 1 МГц, для этого потребовалось запустить программу WCPUCLK, удивительно, что это удалось. Неизвестно, сколько времени потребовалось бы компьютеру для завершения работы, операционная система решила избавить себя от мучений и во время выключения просто выдала «синий экран смерти» .