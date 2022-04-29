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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
Этот вопрос наверняка интересовал многих.
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Какие только идеи для экспериментов не приходят в голову энтузиастам, наверняка уже многие забыли о Windows XP, а оборудование из минимальных системных требований операционной системы многие даже и не видели. Стоит напомнить, что для работы с первыми версиями Windows XP было достаточно процессора Intel Pentium с тактовой частотой 233 МГц. Почему-то YouTube блогер NTDEV только сейчас задался вопросом «…как современная ОС (прим. Windows XP) может работать на частоте всего 1 МГц?». Многие ответят на этот вопрос: «Никак», но на самом деле всё не так просто, систему удалось запустить, правда нужно немного подождать.

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В опыте NTDEV участвовал процессор Pentium, похоже, что начальная частота модели составляла 50 МГц, но была специально снижена до 1 МГц. На загрузку Windows XP потребовалось более 3 часов и весь этот невероятный процесс запечатлён в видео. В конце ролика энтузиаст демонстрирует, что процессор действительно работал на частоте 1 МГц, для этого потребовалось запустить программу WCPUCLK, удивительно, что это удалось. Неизвестно, сколько времени потребовалось бы компьютеру для завершения работы, операционная система решила избавить себя от мучений и во время выключения просто выдала «синий экран смерти» .

Источник:
YouTune, NTDEV
Neowin
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#windows #windows xp #приколы #intel pentium
21
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Smale
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Що? Я,ы моъ інопланетяни. https://www.youtube.com/watch?v=oz5fhxLH8Jg
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
ахахах
18:48
я не всё смог прочесть,что там на псовой мове написано
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Beriya
18:47
Как всегда ссылка на говносайт
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Smale
18:46
Казахстан? Не буду.давай.
Энтузиаст за три часа смог запустить Windows XP на процессоре Pentium с частотой 1 МГц
Beriya
18:46
Ущерб с ущербным мышлением :D :D :D
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Сергей Волков
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