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Линейка СЖО TEAMGROUP SIREN пополнилась моделью с 360-мм радиатором
В T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB используется высокоскоростной насос, который располагается в радиаторе.
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Компания TEAMGROUP сообщила о расширении ассортимента в линейке необслуживаемых систем жидкостного охлаждения SIREN. К выпущенной в прошлом году модели с 240-мм радиатором присоединяется более производительный вариант с 360-мм радиатором, полное название новинки T-FORCE SIREN GD360E All-in-One ARGB. В этой серии компания продолжает придерживаться характерного дизайна с зеркальными элементами и настраиваемой двухцветной RGB подсветкой водоблока и вентиляторов.

Источник: TEAMGROUP

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Среди технических деталей отмечается применение водоблока с медным основанием, радиатора с высокой плотностью оребрения, мощных вентиляторов с гидродинамическими подшипниками и ШИМ регулированием в зависимости от температуры. Отдельно также подчёркивается расположение насоса в радиаторе, по мнению компании, это позволяет исключить негативные последствия воздействия на процессор вибрации от насоса. Насос используется высокоскоростной, крыльчатка вращается на скорости до 4000 об/мин.


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Система охлаждения поддерживает самые современные платформы, включая Intel LGA 1700 и AMD AM5. Как стало известно TechPowerUp, стоимость новинок составит 129,99 и 139,99 долларов США для версий в чёрном и белом цветовом исполнении соответственно.

Источник:
TEAMGROUP
TechPowerUp
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#системы охлаждения #жидкостное охлаждение #teamgroup
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