Компания Google расширила перечень личных данных, которые могут быть удалены из поисковой выдачи по запросу пользователя. Каждый может столкнуться с ситуацией, когда его личные данные по той или иной причине оказываются в сети, а затем индексируются поисковой системой и попадают в выдачу, подвергая владельца ещё большей опасности.
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Данные, которые можно было удалить ранее, в основном касались различных регистрационных документов, банковских карт и счетов, отмечает The Verge, теперь же список расширен. Можно направить запрос на удаление информации, которая позволит злоумышленникам узнать адрес проживания или получить доступ к учётным записям. Иными словами, адрес, контактные данные, в том числе электронные, номера, а также фотографии, сканы различных удостоверений — эти и другие данные входят в новый перечень.
Чтобы запросить удаление личной информации нужно ознакомиться с правилами и заполнить заявку, которая будет рассматриваться специалистами. В Google не смогут удалить информацию со стороннего ресурса, для этого надо обращаться к его владельцу или хостинг-провайдеру, Google может сделать так, чтобы данные не появлялись в поисковой выдаче.
- Источник:
- Google Blog
- The Verge