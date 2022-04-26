Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В AMD Adrenalin Edition 22.4.2 добавили предупреждение о влиянии на настройки процессора
Проблему со сбросом настроек процессора пока не исправили, но теперь о ней предупреждают. Зато исправили некоторые ошибки с FreeSync и добавили поддержку Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3080 PNY Gaming намного дешевле любой другой
ASUS <b>RTX 3060 за копейки, по цене 3050</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Накануне появилась новая версия программного обеспечения и драйверов от AMD под версией 22.4.2. Изменений и нововведений не так много, в первую очередь стоит отметить внедрение поддержки новых игр, это всего лишь один проект, добравшаяся до релиза бесплатная королевская битва Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, она станет доступна уже завтра, 27 апреля. В списке исправлений также всего лишь один пункт, инженеры компании решили проблемы с выводом изображения на 4K дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync.

реклама

Важно отметить, что проблему с изменением пользовательских настроек для процессоров Ryzen при работе с профилями Radeon не исправили. Но теперь драйвер предупреждает пользователя о возможных последствиях, это по-прежнему требует большого внимания, поскольку после манипуляций с новым драйвером можно потерять стабильность в работе системы, особенно, если была выполнена тонкая настройка работы процессора.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Среди известных ошибок остаётся досадная проблема с новой технологией масштабирования RSR, она может вызывать зависания на панелях с разрешением 2560×1600. Решается проблема установкой режима масштабирования дисплея «Полная панель». С полным списком можно ознакомиться на официальной странице.

Источник:
AMD
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #amd radeon #обновления #драйвера
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AyaNeo OLED будет работать на APU AMD Ryzen 5000U мощностью 12 Вт
AMD EXPO может быть ещё одной новой технологией для разгона оперативной памяти DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
239
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
16
Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
15
Олег Тиньков избавляется от доли в банке «Тинкофф» – сумма в 7 раз меньше предложения от 2020г
28
Марафонец выиграл пари, пробежав больше, чем смогла проехать Tesla Model 3 на полностью заряженном аккумуляторе
14
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
11
Конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом, на грани выживания 1.7 миллиарда человек – ООН
65
Coindesk: переход Ethereum на Proof-of-Stake стимулирует масштабное падение стоимости видеокарт
6
Известный майнер советует покупать видеокарты с целью отбить вложения до перехода Эфира на PoS
8
Последняя сборка Windows Insider приближает Microsoft к отключению протокола SMB1
6
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
10
Высока вероятность отсутствия поддержки DDR4 на платформе AMD AM5, а X670 будет двухчипсетным
24
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают идти вниз – Radeon RX 6700 XT скинула 112 000 рублей
15
Снижение цен на видеокарты может быть предвестником более масштабного насыщения рынка
10
Депутат Милонов предлагает размеcтить на «Госуслугах» приложения онлайн-банкинга, запрещенные в Google Play и App Store
8
Россия, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ готовы торговать без доллара
279
Марку Цукербергу запретили въезд в РФ
21
Цены на игровые процессоры в РФ возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит 18 000р
14
Марсоход NASA Perseverance снял самое чёткое видео солнечного затмения Фобоса
+
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз после лишения россиян возможности продлевать подписку в World of Warcraft
2

Популярные статьи

7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
44
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
18
Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки
2
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
9
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
2
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
+

Сейчас обсуждают

Abril Maya
14:38
Да кому она нужна. Отдавать полезные ресурсы, за какие то сгенерированные цифры, которые не имеют никакой ценности.
Американская компания вынуждена продать своё оборудование для добычи Биткоинов в РФ на $30 млн
Леди Яга
14:37
Покупайте слонов только в шитилинке за оверпрайс !
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
wolfire
14:37
https://www.youtube.com/watch?v=i-oPl3T5qdw
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Sheshenbek
14:35
первый нах!
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
Макс Виноградов
14:33
ОС, если ты про нее, можно оптимизировать и вручную, в интернете достаточно гайдов на эту тему
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
supkrovi
14:31
У тебя настолько неразвито критическое мышление, что ты отдал на откуп Кисель-ТВ формирование своего мнения и мировоззрения? Это же позор. Зачем ты себя превращаешь в говняшку?
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Siri Keeton
14:31
колокольчик топ
Российские компании массового регистрируют бренды-конкуренты Coсa-Cola
supkrovi
14:29
Ряд настоящих СМИ или конспирологической/путиноидной хни? Накидай, если в "ряде" есть серьёзные тайтлы. Только нечего будет накидывать, кроме кала на вентилятор. Ты же знаешь, правильно?
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
supkrovi
14:27
А, ну, раз, какая-то баба инсценировала смерть, значит точно фейк. Именно так это работает. А то, что журналисты со всего мира на месте выяснили, расследования, спутниковые снимки итд - всё меркнет на...
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
supkrovi
14:25
Да, по всему миру рассказывают ложь, и только по скрепоносному Кисель-ТВ для бабулек - истиную правду. Ты быбулька в вязанном беретике или оверклокер? Позорище ссаное, фубля.
Из учебников будут убирать Украину - об этом сообщили в издательстве "Просвещение"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем