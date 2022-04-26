Проблему со сбросом настроек процессора пока не исправили, но теперь о ней предупреждают. Зато исправили некоторые ошибки с FreeSync и добавили поддержку Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

Накануне появилась новая версия программного обеспечения и драйверов от AMD под версией 22.4.2. Изменений и нововведений не так много, в первую очередь стоит отметить внедрение поддержки новых игр, это всего лишь один проект, добравшаяся до релиза бесплатная королевская битва Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, она станет доступна уже завтра, 27 апреля. В списке исправлений также всего лишь один пункт, инженеры компании решили проблемы с выводом изображения на 4K дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой FreeSync.

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Важно отметить, что проблему с изменением пользовательских настроек для процессоров Ryzen при работе с профилями Radeon не исправили. Но теперь драйвер предупреждает пользователя о возможных последствиях, это по-прежнему требует большого внимания, поскольку после манипуляций с новым драйвером можно потерять стабильность в работе системы, особенно, если была выполнена тонкая настройка работы процессора.

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Среди известных ошибок остаётся досадная проблема с новой технологией масштабирования RSR, она может вызывать зависания на панелях с разрешением 2560×1600. Решается проблема установкой режима масштабирования дисплея «Полная панель». С полным списком можно ознакомиться на официальной странице.