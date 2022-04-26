Похоже, видеокарту продолжают активно тестировать в лабораториях.

Настольная видеокарта Intel Arc A770 снова оставила след в сети, на этот раз её тестировали в одном из сценариев PugetBench для DaVinci Resolve, результат был добавлен в общую базу данных компании Puget Systems. По мнению VideoCardz, тестовый сценарий не является бенчмарком графического процессора, а в базе данных для одной и той же видеокарты можно найти существенно различающиеся результаты. Показатель GPU Effects Score составил 45 баллов, например, в базе данных для NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER данная оценка находится в пределах 80…90 баллов. Интерес в тесте могут вызвать другие детали.

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Используемый при тестировании графический драйвер версии 30.0.101.1723 официально не представлен. На данный момент Intel выпустила драйвер версии 1330 для дискретных видеокарт Intel Arc и версии 1660 для интегрированных графических ускорителей. Это означает, что в следующей версии возможно появление поддержки настольных видеокарт Arc Alchemist. Этого стоит ожидать, идёт второй квартал 2022 года, компания должна представить видеокарты до его окончания, хотя слухи об очередной задержке уже циркулируют в сети.

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Также может быть интересна платформа с процессором Intel Core i5-9600K, она встречается во всех первых тестах, похоже, все эти испытания проводят инженеры Intel, на это намекает и маркировка платы CoffeeLake S UDIMM RVP — это инженерная платформа.