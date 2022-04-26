Скорости и объёмы продолжают расти.

Оперативная память нового стандарта DDR5 постепенно заполняет рынок, есть вероятность, что в грядущем обновлении платформ не оставят места для DDR4 и при сборке новой системы избежать покупки новых модулей уже не получится. Благо ассортимент DDR5 производители расширяют, постепенно увеличиваются и скорости, и объёмы комплектов. Сегодня компания TeamGroup анонсировала новые высокочастотные комплекты U-DIMM модулей в серии Elite.

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В новых парных комплектах TeamGroup Elite компания предлагает модули с частотой 5600 МГц и напряжением 1,1 В, спецификации соответствуют стандарту JEDEC для высокочастотных модулей. На данный момент запланированы комплекты общим объёмом 16, 32 и 64 ГБ, образцы уже переданы производителям материнских плат для тестирования совместимости. При создании памяти в линейке Elite производитель ориентировался на необходимость предоставить потребителям комплекты, отвечающие требованиям многозадачности, стабильности и эффективности при низком энергопотреблении. На данный момент стоимость и сроки появления в продаже не уточняются.