Конструкция оказалась простой, продуманной и пригодной для ремонта.

Одним из критериев выбора того или иного устройства может быть ремонтопригодность, особенно это актуально для мобильных устройств, они всё время сопровождают владельца, работают в различных условиях и повредить их легче. В зависимости от конструкции, даже незначительная поломка иногда может привести к существенным проблемам и затратам при ремонте. Похоже, что Microsoft ответственно подошла к вопросу ремонтопригодности при создании Surface Laptop Studio — новое видео компании показывает, что в ноутбуке реализована простая и удобная конструкция, несмотря на сложный и необычный форм-фактор устройства, пишет Neowin.

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В видео Microsoft объясняет, как правильно разобрать Surface Laptop Studio и подчёркивает некоторые уникальные особенности конструкции. Например, аккумулятор ноутбука закреплён на нижней крышке, поэтому её нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить шлейф. Для отключения питания от аккумулятора шлейф отсоединять не нужно, эта задача решается снятием SSD. В целом, ремонт компонентов можно выполнить без демонтажа платы, доступ открыт к аккумулятору, накопителю, разъёмам и другим компонентам, компания старалась избегать клеевых соединений и усложнения внутренней конструкции, поэтому ремонт должен быть относительно простым.