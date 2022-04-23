Появились дополнительные оптимизации AVX2.

Видеокодек AV1 появился сравнительно недавно, он был разработан альянсом Alliance for Open Media (AOMedia), в который входят крупнейшие технологические компании и в частности Intel. Это открытый и активно продвигаемый стандарт, который может предложить на 30% большую эффективность сжатия. Ещё не все видеокарты предлагают полную поддержку аппаратного ускорения AV1, декодирование поддерживается в NVIDIA GeForce RTX 30, AMD Radeon RX серии 6000 и семействе решений Intel Xe-LP. А вот поддержка кодирования появилась в видеокартах Intel Arc Alchemist, которые только начинают выходить на рынок.

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Кодирование и декодирование AV1 можно осуществлять на современных процессорах, в этом поможет библиотека SVT-AV1 (Scalable Video Technology for AV1), на этой неделе AOMedia и Intel выпустили версию 1.0. Обновление является важной вехой в разработке библиотеки, среди множества изменений в этом выпуске появились дополнительные оптимизации для инструкций AVX2, что делает работу на современных процессорах ещё быстрее. Подойдут процессоры Intel Core 5-го поколения и новее, т.е. все, начиная с архитектуры Broadwell.