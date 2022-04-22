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Huawei анонсировала гибкий смартфон Mate Xs 2 — презентация на следующей неделе
Пока о новинке информации не так много.
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Huawei успешно вышла на рынок гибких смартфонов, компания выпустила уже несколько моделей и они пользуются хорошим спросом, стимулируя работу в данном направлении. Сегодня Huawei уведомила о готовности представить новинку — гибкий смартфон Mate Xs 2. Об этом стало известно через официальный аккаунт компании в социальной сети Weibo, презентация нового продукта запланирована на 28 апреля и пока это всё, чем готова поделиться Huawei.

Источник: Huawei в Weibo

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Информации об устройстве крайне мало, на данный момент неизвестно, будет ли экран устройства внешним или внутренним. В предыдущих моделях Huawei использовала и ту и другую схему, так у Mate Xs экран был внешним, иными словами, в сложенном состоянии экран оставался снаружи. В случае с Mate X2 использовалась уже другая конструкция с двумя дисплеями, большой складывался внутрь. Каким будет Mate Xs 2, пока остаётся только догадываться, но ресурс MyFixGuide напоминает: в Huawei заявляли, что это устройство превзойдёт все возможные ожидания. Также ресурс отмечает, что недавно сертификацию в Китае прошло неизвестное устройство Huawei на базе чипсета Kirin 9000 4G, это и мог быть новый Mate Xs 2.

Источник:
Huawei в Weibo
MyFixGuide
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#смартфоны #huawei
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