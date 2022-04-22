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Некоторые характеристики двух версий Redmi Note 12 заметили в базе данных TENAA
Обновление линейки ожидают в ближайшие месяцы.
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Поклонники доступных смартфонов с большими экранами ждут обновление линейки Redmi Note, которое вот-вот должно состояться. По слухам, Xiaomi может выпустить три модели, кроме базовой ожидают появление версии Pro и даже Pro+. Похоже, две последние версии отметились в базе данных китайского регулятора TENAA, раскрыв некоторые свои особенности.

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Как сообщает MySmartPrice, а также Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, в списке TENAA появились два смартфона, за кодовым обозначением 22041216UC может скрываться Redmi Note 12 Pro, а за 22041216C — Redmi Note 12 Pro+. Одна из моделей оснащается аккумулятором ёмкостью 4980 мАч, другая — 4300 мАч. Оба смартфона получили дисплеи диагональю 6,6 дюймов, размеры 163,64×74,29×8,8 мм и будут доступны в конфигурациях с оперативной и флэш-памятью 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

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К сожалению, TENAA не раскрывает информацию о других компонентах. В Китае Выпуск смартфонов ожидают в следующем месяце. В отличие от предыдущей серии, они могут основываться на системах от MediaTek, а не Qualcomm. Вполне вероятно, что это будут Dimensity 1300 или Dimensity 8000.

Источник:
Digital Chat Station, Weibo
Gizmochina
MySmartPrice
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#xiaomi #xiaomi redmi
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