Обновление линейки ожидают в ближайшие месяцы.

Поклонники доступных смартфонов с большими экранами ждут обновление линейки Redmi Note, которое вот-вот должно состояться. По слухам, Xiaomi может выпустить три модели, кроме базовой ожидают появление версии Pro и даже Pro+. Похоже, две последние версии отметились в базе данных китайского регулятора TENAA, раскрыв некоторые свои особенности.

реклама

Как сообщает MySmartPrice, а также Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, в списке TENAA появились два смартфона, за кодовым обозначением 22041216UC может скрываться Redmi Note 12 Pro, а за 22041216C — Redmi Note 12 Pro+. Одна из моделей оснащается аккумулятором ёмкостью 4980 мАч, другая — 4300 мАч. Оба смартфона получили дисплеи диагональю 6,6 дюймов, размеры 163,64×74,29×8,8 мм и будут доступны в конфигурациях с оперативной и флэш-памятью 6+128 ГБ и 8+256 ГБ.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

К сожалению, TENAA не раскрывает информацию о других компонентах. В Китае Выпуск смартфонов ожидают в следующем месяце. В отличие от предыдущей серии, они могут основываться на системах от MediaTek, а не Qualcomm. Вполне вероятно, что это будут Dimensity 1300 или Dimensity 8000.