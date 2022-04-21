Варианты от сторонних производителей потребуют большего, для них гибридное охлаждение может стать стандартным.

Ожидается, что уровень энергопотребления флагманских видеокарт NVIDIA в следующей линейке будет достаточно высок. Высказывались предположения, что условная GeForce RTX 4090 потребует 600 Вт энергии или даже 850 Вт. После появления моделей RTX 3090 Ti с двумя 16-контактными разъёмами питания такие значения уже не выглядят невероятно. Как передаёт Wccftech, инсайдер Moores Law Is Dead подтверждает, что эталонные модели RTX 4090 должны получить TBP около 600 Вт, причём в такое значение удалось уложиться после ряда оптимизаций, без них видеокарты действительно могли бы требовать около 850 Вт.

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Разогнанные варианты от сторонних производителей будут требовать более 600 Вт, им потребуется очень серьёзное охлаждение и вполне вероятно, что в этом сегменте гибридные системы с жидкостным контуром станут стандартным выбором производителей. Для RTX 4080 показатель TBP может оказаться равным 450 Вт, как у RTX 3090 Ti. В данном случае речь идёт также об эталонном варианте.

Инсайдер считает, что повышение энергопотребления коснётся не только игровых видеокарт, но и профессиональных. Для следующей линейки, которая может называться RTX L6000 или RTX L8000, предсказывают 25% увеличение энергопотребления — до 320…375 Вт. Такие значения позволят сохранить двухслотовую воздушную систему охлаждения с центробежным вентилятором и 8-контактные разъёмы дополнительного питания EPS.

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