Самая простая дискретная видеокарта AMD на базе графической архитектуры RDNA 2 сегодня выходит на рынок — это Radeon RX 6400. Официального заявления от компании пока не видно, но ресурс VideoCardz со ссылкой на несколько обзоров передаёт, что AMD действительно выпускает эту модель для розничной продажи и её рекомендованная цена составляет 159 долларов США, на 50 долларов дешевле старшего варианта RX 6500 XT.
реклама
Многие характеристики видеокарты уже были известны, основные приводятся в сравнительной таблице. Что касается игровой производительности, здесь результаты отличаются от игры к игре, где-то новинка выступает наравне или несколько лучше такого решения как GeForce GTX 1650, а где-то может существенно проиграть этой модели NVIDIA, но здесь на помощь приходит технология масштабирования FSR и она действительно может спасти положение.
В тестировании ресурса EXPreview включение FSR в игре Far Cry 6 давало прирост производительности от 40% до 78% в зависимости от качества. Кроме этого, в арсенале AMD есть технология RSR, а в скором времени FSR обновится до версии 2.0. В целом, как ультра-бюджетный вариант для игр хоть в каком-то виде видеокарта может рассматриваться.
- Источник:
- VideoCardz
- EXPreview