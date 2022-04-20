Производительность на уровне NVIDIA GeForce GTX 1650, но за счёт масштабирования FSR можно добиться куда большего быстродействия.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Самая простая дискретная видеокарта AMD на базе графической архитектуры RDNA 2 сегодня выходит на рынок — это Radeon RX 6400. Официального заявления от компании пока не видно, но ресурс VideoCardz со ссылкой на несколько обзоров передаёт, что AMD действительно выпускает эту модель для розничной продажи и её рекомендованная цена составляет 159 долларов США, на 50 долларов дешевле старшего варианта RX 6500 XT.

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Многие характеристики видеокарты уже были известны, основные приводятся в сравнительной таблице. Что касается игровой производительности, здесь результаты отличаются от игры к игре, где-то новинка выступает наравне или несколько лучше такого решения как GeForce GTX 1650, а где-то может существенно проиграть этой модели NVIDIA, но здесь на помощь приходит технология масштабирования FSR и она действительно может спасти положение.

3DMark Time Spy Extreme. Источник: EXPreview

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В тестировании ресурса EXPreview включение FSR в игре Far Cry 6 давало прирост производительности от 40% до 78% в зависимости от качества. Кроме этого, в арсенале AMD есть технология RSR, а в скором времени FSR обновится до версии 2.0. В целом, как ультра-бюджетный вариант для игр хоть в каком-то виде видеокарта может рассматриваться.