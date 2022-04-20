Скорость моделирования крайне важна при подготовке болида.

AMD и Mercedes-AMG Petronas являются партнёрами, в прошлом году гоночная команда завоевала свой очередной, восьмой по счёту «Кубок конструкторов», каков же в этом вклад AMD — накануне компания объяснила, почему инженерам Формулы-1 нужны высокопроизводительные и эффективные вычислительные системы. Новые системы с процессорами AMD EPYC значительно помогли при подготовке гоночного болида, в гидродинамическом моделировании при изучении аэродинамики удалось добиться повышения производительности на 20%.

«Для команд Формулы-1 эффективность проведения аэродинамического анализа может иметь решающее значение с точки зрения победы или поражения в гонке. Благодаря процессорам AMD EPYC команда Mercedes-AMG F1 может быстрее и эффективнее выполнять итерационные расчеты конструкции болида по сравнению с предыдущей системой» Дэн Макнамара (англ. Dan McNamara), AMD

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В условиях сложных и жёстких ограничений международной автомобильной федерации FIA крайне важна высокая вычислительная производительность, особенно с учётом того, что федерация дифференцирует уровень ограничений в зависимости от успешности команды. Ограничения распространяются на многие ресурсы, в том числе временные, поэтому большая производительность позволяет сделать большее количество расчётов и лучше подготовить болид к гонкам.