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Arctic рассказала о совместимости своих AM4 систем охлаждения с новой платформой AMD AM5
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AMD говорила о совместимости с будущей платформой AM5 систем охлаждения, предназначенных для AM4, но могут быть нюансы, поэтому производители начинают индивидуально уведомлять потребителей о ситуации относительно своей продукции. Похоже, что в случае с компанией Arctic никаких нюансов не ожидается: «все кулеры Arctic, совместимые с AM4, также будут совместимы с новым сокетом AMD AM5», — заявил производитель, не упустив возможность отдельно отметить свои продукты серии Liquid Freezer II и воздушный кулер Freezer 34 eSports.

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Также в сообщении есть небольшой инсайд, компания ожидает, что AMD выпустит процессоры Ryzen серии 7000 для настольных ПК в конце 2022 года. Хотя уже есть предположения о гораздо более раннем запуске, инсайдеры сообщали, что это может произойти в сентябре или октябре.

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С полным списком совместимых с платформой AM5 процессорных кулеров Arctic можно ознакомиться в обновлённом каталоге на сайте компании.

Источник:
Arctic
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#arctic #системы охлаждения
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