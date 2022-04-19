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Обновлённые видеокарты Radeon RX 6x50 XT могут не расширить линейку, а заменить старые модели
Старые модели постепенно исчезнут.
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Обновлённые модели видеокарт AMD Radeon RX 6X50 XT заменят существующие варианты, такую информацию приводит в своём Twitter редактор ресурса Wccftech Хассан Муджтаба (англ. Hassan Mujtaba). Если ранее высказывалось предположение, что новинки могут расширить линейку и стать более дорогостоящими альтернативами первоначальных вариантов, то теперь говорится, что производители с большой вероятностью перестанут выпускать базовые модели. Можно предположить, что стоимость моделей останется на прежнем уровне, хотя в каталогах новые варианты уже отметились с существенно возросшим ценником, это может быть просто заполнитель, не имеющей ничего общего с итоговой ценой.

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Накануне также появились спецификации Radeon RX 6650 XT от одного из производителей, чипы памяти младшей модели работают на скорости 17,5 Гбит/с, а не 18, как предполагалось ранее. По слухам, выпустить модели должны 10 мая, ранее инсайдеры называли другую дату — 20 апреля. Задержка может быть вызвана сложной эпидемиологической обстановкой в Китае.

Источник:
Twitter @hms1193
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#amd #видеокарты #amd radeon #слухи
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