Анонс должен состояться в ближайший месяц.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Конкуренция между производителями портативных игровых консолей продолжает нарастать, на рынке появляется всё больше разнообразных устройств. Valve серьёзно встряхнула сегмент, выпустив Steam Deck по невероятно привлекательной цене, устройство получилось отличным, но не без недостатков, другие производители учитывают их и пытаются представить более привлекательные устройства.

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Steam Deck кажется многим громоздкой, дисплей у портативной консоли также звёзд с неба не хватает, хотя обладает достаточными показателями для игр. AYANEO, известный китайский производитель портативных игровых консолей, собирается представить в следующем месяце новое устройство, которое должно быть более привлекательным в плане перечисленных выше особенностей. Как сообщает VideoCardz со ссылкой на запись генерального директора AYANEO в социальной сети Weibo, будущее устройство AYANEO должно стать самым тонким и лёгким среди других портативных консолей под управлением операционной системы Windows. Ко всему прочему, оно будет оснащаться дисплеем OLED.

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Ранее в этом году AYANEO анонсировала серию Next с APU Ryzen серии 5000, напоминает ресурс, а в конце этого года должны появиться консоли на базе Ryzen 6000 с графикой RDNA2. Серия OLED не должна конкурировать с существующей линейкой Next Pro, а скорее дополнять её.