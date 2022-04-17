Модель не потребует дополнительного питания.

ASRock готовит свой вариант AMD Radeon RX 6400 компактного форм-фактора. Видеокарта присоединится к RX 6500 XT в серии Challenger ITX, как и старшая модель, она будет занимать два слота расширения, сообщает VideoCardz. При первом же взгляде видна более простая система охлаждения, если в старшей модели использовалась конструкция с тепловыми трубками и массивом рёбер, то в данном случае видеокарта оснащается цельным алюминиевым радиатором с меньшим вентилятором, RX 6400 имеет вдвое меньший показатель TBP: 53 против 107 Вт. Следующее отличие кроется в отсутствии дополнительного питания, хватит 75 Вт, которые видеокарта получит через PCIe.

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В основе новинки урезанный графический чип Navi 24, несущий 768 потоковых процессоров, и 4 ГБ GDDR6 памяти. Сложно назвать решение игровым, однако с технологиями масштабирования можно рассчитывать на приемлемую производительность в 1080p. Также не стоит забывать о нюансах Navi 24, во-первых, поддерживается всего лишь 4 линии PCIe 4.0 — работа с более старым интерфейсом заметно сказывается на производительности, во-вторых, упрощённый медиа «движок» не поддерживает кодирование H.264 и H.265. Видеокарты должны выпустить на рынок 20 апреля.