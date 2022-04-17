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Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться не раньше 2023 года
Выпуск стандартных моделей запланирован на текущий год.
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Обзоры AMD Ryzen 7 5800X3D наглядно показали, что в играх наличие у процессора большой и быстрой кэш-памяти иногда важнее вычислительной производительности. У технологии 3D V-Cache определённо есть будущее в игровом сегменте, высока вероятность, что в следующей серии процессоров AMD Ryzen 7000 модели с «трёхмерным» кэшем появятся, судя по слухам, произойдёт это с задержкой относительно выпуска стандартных моделей, которые ожидают на рынке в третьем квартале этого года.

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Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache не ожидаются до 2023 года, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на информацию в Twitter инсайдера @greymon55. Утверждается, что в распоряжении AMD находится одна технологическая линия для производства таких процессоров. Сейчас она полностью выделена под Ryzen 7 5800X3D, выпуск которого якобы увеличили для быстрого насыщения рынка и освобождения линии под процессоры следующего поколения. Технологии упаковки совместимы, поэтому производство следующего поколения может начаться практически сразу после выпуска необходимого количества процессоров Ryzen 7 5800X3, по предположениям специалистов Wccftech, в первом квартале следующего года. Тогда в продаже Ryzen 7000 с 3D V-Cache можно ожидать к середине третьего квартала.

Источник:
Wccftech
Twitter @greymon55
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#amd #процессоры #amd ryzen
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