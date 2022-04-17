Это может в некоторой степени удовлетворить потребности энтузиастов.

Судя по первым обзорам, новый процессор AMD Ryzen 7 5800X3D является отличным решением для игр. Большинству пользователей будет достаточно его производительности, но энтузиасты всегда хотят выжать максимум из оборудования за счёт разгона и здесь их поджидает неприятный сюрприз — разгон заблокирован. Тем не менее, авторы ресурса OC3D утверждают, что AMD работает над тем, чтобы продвинутые пользователи получили возможность более тонкой настройки и смогли в некоторой степени повышать частоту процессора. Реализация может опираться на технологию AMD Curve Optimizer, позволяя «достичь более высоких частот, не выходя за строго фиксированные AMD пределы напряжений», пишет @OC3D в своём Twitter.

реклама

Энтузиасты уже смогли разогнать AMD Ryzen 7 5800X3D за счёт повышения частоты BCLK, это возможно на системных платах высокого класса, которые могут похвастаться дополнительным тактовым генератором и набором фирменных технологий для точного контроля напряжения. Процессор удалось разогнать до 5142 МГц на материнской плате MSI MEG X570 Godlike, похоже, что это пока рекорд.