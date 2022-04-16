Оба процессора 14-ядерные и работали на одинаковых частотах.

Один из мобильных процессоров Intel Core следующего поколения Raptor Lake-P отметился в бенчмарке UserBenchmark. Это 14-ядерный инженерный образец, коммерческое обозначение которого на данный момент неизвестно. Он сочетает 6 производительных и 8 эффективных ядер, всего 20 потоков, как и у современной модели Core i9-12900H. Можно было бы предположить, что в будущем такие характеристики получит Core i9-13900H, однако в настольных процессорах Intel собирается увеличить количество эффективных ядер, если компания поступит также и в мобильной линейке, то 14-ядерная конфигурация с большой вероятностью в категорию Core i9 уже не войдёт. Поэтому о названии сейчас рассуждать бессмысленно, а вот на производительность стоит обратить внимание.

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Инженерный образец Raptor Lake-P уже оказался быстрее лучшего мобильного процессора Intel Alder Lake-P, модели Core i9-12900HK. При этом инженерник работал на аналогичных частотах: базовая составила 2,5 ГГц, средняя максимальная 4,2 ГГц. Скорее всего, это ещё ранний образец Raptor Lake-P, который к моменту выхода существенно нарастит частоты и быстродействие, если так, то с релизом Raptor Lake-P мобильные платформы получат очередной огромный скачок в производительности.

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По предположениям VideoCardz, серия процессоров Intel Core 13-го поколения для ноутбуков не будет представлена до выставки CES 2023 в начале следующего года. Настольные процессоры могут представить гораздо раньше, уже осенью этого года.