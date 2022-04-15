Рекомендуется установить обновление как можно скорее.

Разработчики веб-браузера Google Chrome оперативно закрыли уязвимость нулевого дня, найденную в JavaScript движке. Её опасность оценивается высоко, поэтому, если браузер ещё не обновился автоматически, рекомендуется сделать это вручную. Для обновления достаточно посетить встроенную страницу «О Google Chrome» в разделе «Справка» меню браузера, после обновления Chrome должен соответствовать версии 100.0.4896.127.

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Как обычно, чтобы снизить количество атак, Google не будет разглашать подробности об угрозе нулевого дня, пока большая часть пользователей Chrome не установит обновление и не защитит себя. Уязвимость и так уже замечена «в дикой природе», злоумышленники уже активно используют её в своих целях. На данный момент известно лишь то, что уязвимость связана с вектором атаки TypeConfusion.