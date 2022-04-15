Можно создать конфигурацию даже с 16-ядерным Core i9-12900.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В настоящее время самым производительным мобильным процессором Intel является 14-ядерный Core i9-12900HK, есть некоторые слухи о подготовке 16-ядерной модели, BGA адаптации настольного флагмана для ноутбуков. Но компания EUROCOM не стала ждать и выпустила ноутбук Raptor X15 с настольными процессорами вплоть до Core i9-12900, сообщает VideoCardz. Теоретически, можно установить любой настольный процессор, в том числе с разблокированным множителем, однако плата ноутбука основана на чипсете H670, а значит разгон поддерживаться не будет.

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Компания позиционирует Raptor X15 как лучший ноутбук с точки зрения возможностей настройки, обновления, сочетания производительности и мобильности. На сайте производителя покупателям доступен гибкий конфигуратор, предлагаются видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, наличие пары M.2 разъёмов и одного SATA позволяет создать конфигурацию с общим объёмом накопителей 24 ТБ, поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, на выбор есть FHD и QHD дисплеи с высокой частотой обновления. Можно выбрать даже тип термоинтерфейса и оснастить ноутбук дополнительными модулями и системами безопасности, стоимость от этого меняется в широких пределах. Вес ноутбука составляет 2,6 кг.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Компания приводит некоторые данные о производительности, например, конфигурация с Intel Core i9-12900 в Cinebench R23 набирает 20992 балла, судя по информации Notebookcheck, это существенно выше, чем у моделей с i9-12900HK, преимущество примерно 15%.