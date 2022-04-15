Компактная однослотовая модель без дополнительного питания.

Уже нет никаких сомнений в подготовке видеокарты Radeon RX 6400 для розничной продажи. Модель является самым доступным вариантом в серии и была представлена в январе, но только для OEM производителей готовых систем. Характеристики модели неоднократно обсуждались, графическое ядро предложит 768 потоковых процессоров, подсистема памяти включает 4 ГБ GDDR6 с шиной 64 бит. Применение 6-нм техпроцесса и существенно более низкие частоты по сравнению с RX 6500 XT позволят отказаться от дополнительного питания и мощной системы охлаждения, RX 6400 появится в компактном низкопрофильном дизайне и один из таких вариантов предложит компания SAPPHIRE.

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Ресурс VideoCardz опубликовал изображения новинки SAPPHIRE RX 6400, она будет выпущена в серии PULSE. Видеокарта занимает всего лишь один слот расширения и поставляется с двумя кронштейнами для установки в низкопрофильный и стандартный корпус. Есть пара видеовыходов, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Система охлаждения представляет собой маленький алюминиевый радиатор с вентилятором, энергопотребление видеокарты 53 Вт. Ожидается, что производительности RX 6400 будет достаточно для современных игр в разрешении 1080p.