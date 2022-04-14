Похоже запуск действительно может состояться в начале осени.

Некоторое время назад появились слухи о планах компании AMD запустить массовое производство новых процессоров Ryzen серии 7000 уже в этом месяце. Теперь пользователь Twitter @9550pro, известный регулярными инсайдами, опубликовал фрагмент снимка BIOS, где виднеется предполагаемое название материнской платы следующего поколения — MAG B650. Судя по всему, это плата компании MSI, у этого производителя есть серия MAG, в которую входят модели Mortar, Bazooka и Tomahawk. Похоже, что схема цифрового обозначения чипсетов сохраняется, значит можно ожидать привычное разделение на варианты A620, B650 и X670, от самого простого до самого продвинутого. Что ещё на снимке вызывает интерес, так это напряжение 1,532 В.

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Как отмечает ресурс Wccftech, если производители уже разработали основной дизайн материнских плат и выпустили тестовые платформы для работы с инженерными образцами новых процессоров, значит запуск платформы AM5 с процессорами Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 может действительно состояться в третьем квартале 2022 года. Ранее высказывались предположения, что это произойдёт к концу сентября.